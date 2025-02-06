وزير الرياضة يلتقي نظيره الليبي لبحث التعاون المشترك

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع عبد الشفيع الجويفي، وزير الشباب الليبي لبحث ملفات التعاون المشترك.

تناول اللقاء مناقشة آليات دعم المبادرات الشبابية والرياضية، وتطوير البرامج التدريبية المشتركة، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشباب المصري والليبي.

أكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية دعم التعاون الرياضي والشبابي بما يحقق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب وزير الشباب الليبي عن تقديره للدور المصري في دعم الشباب الليبي، مؤكدًا تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البلدين.



وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الليبي لبحث التعاون المشترك

وزير الشباب والرياضة يبحث آخر استعدادات تنظيم النسخة الـ11 من ماراثون القاهرة

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مع ممثلي فريق “كايرو رانرز” لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنظيم النسخة الحادية عشرة من ماراثون القاهرة، المقرر إقامته يوم 14 فبراير الجاري في حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، تحت رعاية الوزارة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بإطلاق النسخة الجديدة من الماراثون، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة اليومية، نظرًا للدور الهام الذي تلعبه في الحفاظ على الصحة والتكوين البدني السليم. وأضاف أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تركز دائمًا على تعزيز ممارسة الرياضة والارتقاء باللياقة والصحة العامة، وجعل الرياضة أسلوب حياة للمواطنين.

ويأتي تنظيم ماراثون القاهرة ضمن أجندة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالأحداث والفعاليات السياحية والرياضية، التي تهدف إلى تنشيط السياحة الرياضية وتعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويشهد الماراثون هذا العام أربعة سباقات مختلفة تناسب جميع المستويات: سباق الجري العائلي (2 كم) الذي ينطلق الساعة 8:30 صباحًا، سباقا 5 كم و10 كم اللذان ينطلقان الساعة 7:30 صباحًا، ونصف ماراثون (21 كم) الذي ينطلق الساعة 6:45 صباحًا.

ويعد ماراثون القاهرة من أبرز الفعاليات الرياضية السنوية، حيث يجذب عدائين من مختلف الأعمار والخلفيات، مما يعكس اهتمام الوزارة بتشجيع اللياقة البدنية ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.