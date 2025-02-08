السبت 08 فبراير 2025
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9 نصائح للحفاظ على العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة نصائح للمحافظة على العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية وعدم تلفها بسبب تعرضها لموجات مختلفة للتيار الكهربائي، خاصة أن الترددات المختلفة للتيار قد تؤدي إلى تلف الدوائر الكهربائية بالأجهزة.

نصائح للمحافظة علي العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية

وتضمنت نصائح الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين الآتي:

  • مراحعة التركيبات الكهربائية والتفتيش عليها وصيانتها دوريا للاطمئنان على سلامتها.
  • التأكد من جودة التلامس عند إستخدام مشترك، وملاحظة علامات زيادة الحرارة في المشترك، وعدم زيادة أحمال المشترك عن المسموح به.
  • استخدام أجهزة الوقاية المناسبة لتمنع حدوث حرائق أو صدمات كهربائية.
  • تركيب الأجهزة الكهربائية يجب أن يتم بمعرفة متخصص، كما يجب أن تكون جميع التركيبات داخل الحائط وليس خارجه.
  • عدم استخدام مشترك أو زيادة في أطوال التوصيلات إلا إذا كانت معتمدة ومطابقة للمواصفات.
  • عدم القيام بإصلاح أو تركيب أي أجهزة كهربائية من خلال المواطن بنفسه إلا إذا كان مؤهلًا لذلك ويتم تدريبه عليها.
  • عدم قطع التوصيل النحاسية المركبة في أي مقبس لأي جهاز باليد مطلقا.
  • عدم استخدام الأجهزة الكهربائية المتنقلة داخل الحمام، كما أن الأجهزة المركبة داخل الحمام يجب أن تكون طبقًا للمواصفات التي تناسب طبيعة المكان.
  • عدم استخدام أجهزة معيبة أو بها خلل.

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة أسباب لظهور كلمة «أحمال» علي شاشة العدادات مسبقة الدفع.

أسباب ظهور كلمة أحمال علي شاشات العدادات مسبقة الدفع

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن ظهور كلمة أحمال علي شاشة العدادات مسبقة الدفع تعني وجود زيادة أحمال العميل وتعديه الحمل الأقصى لقدرة العداد ويلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار، حيث تبلغ قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع  80 أمبير، بما يتحمل تركيب  4 تكيفات بقدرة 1.5 حصان، وحال زيادة الأحمال عن قدرة العداد، يتم فصل التيار الكهربي لمدة خمس دقائق ( للتنبيه ) ثم يعود للتيار، ويلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

أسباب قيام العدادات بفصل الكهرباء عن المواطنين

وأضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه مع استمرار الأحمال، تقوم العدادات مسبقة الدفع بفصل وعودة التيار لـ ٣ مرات، واخيرا تفصل العدادات الكهرباء بشكل نهائي ولا يتم عودة التيار  إلا من خلال شركة الكهرباء التابع لها العميل، الأمر الذي يتطلب تغيير العداد بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأواجة، ويتم ذلك بعد تصفية مديونية العداد القديم، وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة، والتي يتم تحديدها وفقا القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

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