السبت 08 فبراير 2025
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سياسة

البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء بمدينتي

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي شرق القاهرة.

وشارك قداسة البابا تواضروس الثاني في تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي شرق القاهرة، وعدد من أساقفة المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى كهنة وشعب الكنيسة. 

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن أوضاع الخدمة في إيبارشية 6 أكتوبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا دوماديوس، أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، بالمقر البابوي بالقاهرة. 

وخلال اللقاء، استعرض الأنبا دوماديوس تقريرًا شاملًا حول أوضاع الخدمة والرعاية في الإيبارشية، كما ناقش مع قداسة البابا تواضروس عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بأنشطة الإيبارشية وتطوير العمل الرعوي بها.

البابا تواضروس: الكنيسة القبطية شاهد على تاريخ مصر العريق

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جزء أصيل من تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن ميلاد السيد المسيح قسّم التاريخ إلى ما قبل الميلاد وما بعده، وأن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر جعلتها "أرضًا مباركة".

الدبلوماسية الشبابية

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني استقبال، الخميس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه 130 شابًا وشابة من المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع للوزارة، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة.

وخلال اللقاء، استعرض قداسة البابا تواضروس المراحل التاريخية التي مرت بها مصر، موضحًا التمازج الحضاري الفريد بين مصر الفرعونية والقبطية والإسلامية، ومشيرًا إلى تطور اللغة المصرية عبر العصور. كما تطرق إلى رمزية ألوان العلم المصري، مؤكدًا أن "العلم المصري يضمنا جميعًا".

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