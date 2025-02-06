الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز سقوط شاب من الطابق الخامس بمدينة نصر

سقوط شاب من الطابق
سقوط شاب من الطابق الخامس

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات سقوط شاب من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية في مدينة نصر.
 

سقوط شاب من الطابق الخامس بمدينة نصر
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب أسفل عقار سكني، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سقوط شاب من الطابق الخامس بمدينة نصر سقوط شاب من الطابق الخامس مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر

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