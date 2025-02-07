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رياضة

جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء النادي

جماهير الزمالك تحيي
جماهير الزمالك تحيي ذكرى شهداء النادي، فيتو

حرصت جماهيرنادي الزمالك علي إحياء ذكري شهدا النادي خلال مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، في المباراة التي تقام بينهم الآن علي ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة خلال المباراة تحمل عباراة “عشرون رمز الوفاء.. نحتسبهم من الشهداء”. 

 تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي 

وجاء تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد شحاتة، أحمد حسام، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح

خط الوسط: محمود جهاد، محمد السيد، نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد صبحي، جيفرسون كوستا، محمد حمدي، سيف فاروق جعفر، محمود بنتايك، أحمد محمود، محمد عاطف، ناصر ماهر، حسام أشرف

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك 

وجاء تشكيل الإسماعيلي مكون من: 

حراسة المرمى: أحمد عادل

الدفاع: حاتم سكر – محمد نصر – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى

الوسط: إريك تراوري – محمد حسن – هشام محمد

الهجوم: مروان حمدي – خالد النبريص – نادر فرج

ويتواجد على مقاعد البدلاء: كمال السيد - محمد عبد السميع - عبد الرحمن الدح - عبد الله السعيد - عمر القط - محمد خطار - إبراهيم عبد العال - عبد الرحمن كتكوت - حسن صابر.

ترتيب الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ14 برصيد 12 نقطة. 

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الاسماعيلي الزمالك الدورى المصرى الممتاز

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