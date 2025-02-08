العوضي وعمرو سعد نجوم خلف القضبان بمسلسلات رمضان 2025

تفاصيل وأحداث مثيرة تشهدها مسلسلات رمضان 2025، وهناك بعض النجوم الذين يدخلون السجن خلال الحلقات الأولى من أعمالهم.



وفي مقدمة النجوم يأتى الفنان أحمد العوضي الذى يشارك بمسلسل “فهد البطل”، والذى يدخل السجن خلال أحداث الحلقة الأولى بعد الدفاع عن شقيقته التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي.



سجن أحمد العوضي في فهد البطل

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.



وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

مسلسل فهد البطل

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

دخول عمر سعد السجن

وخلال أحداث مسلسل “سيد الناس” الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد يظهر خلال الأحداث وهو داخل السجن، بينما يحرس على زيارته شقيقه الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهيم.



وتشهد أحداث مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد انتقامه من أشقائه الذين دبروا له قضية لدخول السجن كي يستولوا على ميراثه، ويبدأ عمرو سعد في الانتقام منهم.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضًا، ومن إنتاج صادق الصباح.

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