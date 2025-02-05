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ثقافة وفنون

كوثر حجازي تكشف كواليس أغنية "غول الأصول" بمسلسل فهد البطل لـ العوضي

كوثر حجازي، فيتو
كوثر حجازي، فيتو

كشفت الشاعرة كوثر حجازي عن تفاصيل أغنية غول الأصول غناء المطربة رحمة محسن والمقرر طرحها خلال أيام ضمن أحداث مسلسل "فهد البطل" بطولة النجم أحمد العوضى والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل ويحمل عدد من المفاجئات.

 

وقالت كوثر حجازي في تصريحات صحفية: "الحمد لله مبسوطة قبل طرح الأغنية والإشادات الكبيرة التي تلقيتها بعد طرح برومو بسيط منها، والتي سوف تتصدر التريند بعد طرحها".

 

وأضافت: "الأغنية تتحدث عن أولاد الأصول الجدعان، وهي لايقة على شخصية بطل العمل النجم أحمد العوضى الذى استمتعت بالتعاون معه، ومتفائلة جدًّا بنجاح العمل في موسم رمضان".

 

تفاصيل اغنية غول الأصول

أغنية غول الأصول غناء المطربة رحمة محسن وكلمات كوثر حجازي وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيري.


مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة، لكنه يدخل فى صراعات جديدة.

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كوثر حجازي اغنية غول الاصول مسلسل فهد البطل فهد البطل أحمد العوضي

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