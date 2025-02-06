لتطوير منظومة التحكيم، أبرز المحطات في مسيرة بوساكا قبل زيارته الثالثة لمصر

يستضيف الاتحاد المصري لكرة القدم خبير التحكيم السويسري ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم رفقة المحاضر الدولي أوسكار لوبيز ضمن ورش العمل التي انطلقت الثلاثاء الماضي تحت شعار (التطوير سياسة الاتحاد المستدامة).

تتواصل ورشة العمل على مدار الأيام المقبلة، وذلك بحضور نخبة من أهم وأبرز خبراء كرة القدم العالمية في كل التخصصات في إطار سعي اتحاد الكرة المستمر لدعم وتطوير منظومة التحكيم ضمن رؤية شاملة لتطوير كل عناصر اللعبة والوصول بها لما يليق بقيمة وعراقة الكرة المصرية.

أبرز المحطات في مسيرة بوساكا

وسلط الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم الضوء علي أبرز المحطات في مسيرة بوساكا الذي يعود لمصر للمرة الثالثة بعد أن زارها مرتين عامي 2007 و2010:

- مواليد 6 فبراير 1969 (مدينة بلينزونا).

- الجنسية: سويسري.

- يجيد اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية إلى جانب الإيطالية لغته الأم.

- خاض مسيرة قصيرة كلاعب بالدرجة الخامسة في مقاطعة تيسينو السويسرية ثم اتجه للتحكيم عام 1990 وبعدها بست سنوات أدار أول مباراة في الدوري السويسري.

- حصل على الشارة الدولية سنة 1999 وكان ظهوره الدولي الأول على صعيد بطولات الأندية في كأس إنترتوتو عام 1999 ’ ثم أدار أول مباراة على مستوى المنتخبات عام 2001 بين إيرلندا الشمالية وبلغاريا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2002.

- من أكثر حكام العالم إدارة لمباريات كأس العالم للشباب حيث أدار 9 مباريات في نسختي 2003 و2005 وكان من بينها ثلاثة مباريات لمنتخب مصر أمام كولومبيا في مرحلة المجموعات والأرجنتين في ثمن نهائي النسخة الإماراتية والأرجنتين أيضًا في الدور الأول بالنسخة الهولندية.

- تألق على المستوى الأوروبي وأدار نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2007 بين إسبانيول الإسباني ومواطنه إشبيلية ’ كما أدار قمة برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2007 – 2008 والمباراة النهائية بين هذا الثنائي في نسخة 2008 - 2009.

- أوروبيًا أيضًا اختير لإدارة كأس أمم أوروبا 2008 وأدار أكثر من مباراة أبرزها اللقاء المثير بين ألمانيا وتركيا في نصف النهائي (3 – 2) كما أدار نهائي كأس السوبر الأوروبي 2010 بين إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني ووصل عدد مبارياته في البطولات الأوروبية للأندية إلى 87 مباراة منها 42 في دوري الأبطال و45 في كأس الاتحاد.

- شارك في كأس العالم 2006 بألمانيا وأدار لقائي إسبانيا وأوكرانيا وإنجلترا والسويد في مرحلة المجموعات بالإضافة لمواجهة الأرجنتين والمكسيك في ثمن النهائي كما ظهر في نسخة 2010 وأدار لقاء جنوب أفريقيا أمام أوروجواي ’ وبينهما ظهر في كأس القارات 2009 وأدار لقائي البرازيل أمام الولايات المتحدة في الدور الأول وجنوب أفريقيا في نصف النهائي.

- زار القاهرة للمرة الأولى لإدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر موسم 2007 – 2008 ’ ثم عاد مرة أخرى لإدارة القمة رقم 105 بين الأهلي والزمالك بالجولة 27 للدوري موسم 2009 – 2010 وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف في كل شبكة.

- شهرته الكبير قادته أيضًا لقيادة العديد من المباريات الهامة في عدد من الدولي العربية إلى جانب مصر مثل السعودية وقطر ولبنان إلى جانب دول أخرى مثل روسيا ورومانيا وأستراليا.

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