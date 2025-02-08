السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بممارسة البلطجة بانتحال صفة ضابط في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بأسلوب انتحال الصفة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

 

ضبط منتحل صفة شرطة لفرض السيطرة وأعمال البلطجة بمدينة نصر 

 تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام (أحد الأشخاص) بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد المتهم (عاطل "له معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (أكثر من 4 ملايين جنيه – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أفيون، آيس"، كمية من العقاقير المنشطة - 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات – 2 طبنجة صوت – هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنح مدينة نصر مدينة نصر انتحال الصفة وزارة الداخلية

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