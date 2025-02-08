موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الاسباني، تقام مساء اليوم السبت مباراة ديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

تذاع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ويخوض ريال مدريد حربا شرسة، في الوقت الحالي، ضد مسؤولي رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس، في ظل هجوم النادي الملكي ضد التحكيم.

وتعد تلك المباراة البروفة الأخيرة لـ ريال مدريد قبل صدام مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



وأجرى مانشستر سيتي تحديثا لقائمته في دوري أبطال أوروبا، قبل مراحل خروج المغلوب، حيث أضاف المحترف المصري عمر مرموش، إلى جانب نيكو جونزاليس وعبد القادر خوسانوف.

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