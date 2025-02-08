السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

خلافات بين صبري فواز ومحمد هنيدي في "شهادة معاملة أطفال"

محمد هنيدي
محمد هنيدي

تشهد أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، وقوع خلاف كبير بين محمد هنيدي الذي يلعب شخصية محامٍ، وصبري فواز، بسبب ارتباط الأخير بزوجة هنيدي بسبب دخوله في غيبوبة لمدة 20 عامًا.

وانتهت أسرة مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي من تصوير ما يقرب من 70٪ من أحداث العمل.
ويواصل أبطال وصناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة النجم محمد هنيدي، تصوير مشاهد وأحداث العمل، تمهيدا لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2025. 

مسلسل شهادة معاملة أطفال 

مسلسل “شهادة معاملة أطفال” هو أحد الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لهذا الموسم.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال 

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي. 

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