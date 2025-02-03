الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

انتهاء تصوير 70٪ من مشاهد شهادة معاملة أطفال

محمد هنيدي
محمد هنيدي

انتهت أسرة مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي من تصوير ما يقرب من 70٪ من أحداث العمل.

 

يواصل أبطال وصناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة النجم محمد هنيدي، تصوير مشاهد وأحداث العمل، تمهيدا لعرضه خلال موسم دراما رمضان  2025. 

مسلسل شهادة معاملة أطفال 

ويأتي مسلسل “شهادة معاملة أطفال” ضمن الموسم الرمضاني 2025، وهو أحد الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لهذا الموسم.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال 

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل شهادة معاملة أطفال محمد هنيدي أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025 أبرز مسلسلات رمضان 2025 مسلسلات رمضان اخبار الفن

مواد متعلقة

شاهد، كواليس تصوير مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في 10 محافظات

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

الملاذ الآمن، ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية لعام 2025 في هذا الموعد

منوعات

المزيد

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أهم جوائز حفل جرامي الـ 67 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية