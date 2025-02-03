انتهاء تصوير 70٪ من مشاهد شهادة معاملة أطفال

انتهت أسرة مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي من تصوير ما يقرب من 70٪ من أحداث العمل.

يواصل أبطال وصناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة النجم محمد هنيدي، تصوير مشاهد وأحداث العمل، تمهيدا لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويأتي مسلسل “شهادة معاملة أطفال” ضمن الموسم الرمضاني 2025، وهو أحد الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لهذا الموسم.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي.

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