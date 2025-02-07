اسباب الإغماء المفاجئ وطرق علاجه المختلفة

الإغماء هو فقدان مفاجئ ومؤقت للوعي، ويحدث عادة عندما يكون هناك انخفاض طفيف في كمية الأكسجين التي تصل إلى المخ، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب المختلفة.

الأسباب المحتملة تشمل:

ضعف الدورة الدموية

استخدام بعض الأدوية

انخفاض حجم الدم، على سبيل المثال، بسبب الجفاف

الضائقة العاطفية

الإغماء ليس خطيرًا عادةً، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يشير إلى مشكلة طبية كامنة، يجب على الناس علاج كل حالة إغماء كحالة طبية طارئة حتى يكتشفوا السبب ويعالجوا الأعراض.

ما هو الإغماء المفاجئ؟

الإغماء هو فقدان الوعي لفترة وجيزة يمكن أن يحدث مع أو بدون مشكلة طبية خطيرة، ويمكن أن يتسبب في سقوط الشخص على كرسي أو سقوطه على الأرض، ويستيقظ معظم الناس بعد بضع ثوانٍ ويمكنهم تذكر الشعور بالدوار أو الغثيان قبل الإغماء.

يربط خبراء الصحة الإغماء بانخفاض إمداد المخ بالأكسجين، ولكن ليس عادةً بدرجة خطيرة.

اسباب الإغماء المفاجئ

يمكن أن تتسبب حالات كامنة مختلفة في إغماء الشخص، وتكون كالآتي

الإغماء العصبي القلبي

يحدث الإغماء العصبي القلبي، أو الإغماء الانعكاسي، عندما تنشأ مشكلة مؤقتة في الجهاز العصبي المستقل (ANS)، والجهاز العصبي المستقل هو النظام الذي يتحكم في الوظائف التلقائية للجسم، مثل معدل ضربات القلب والتنفس والهضم.

يشير خبراء الصحة أيضًا إلى الإغماء العصبي القلبي باسم الإغماء العصبي الوسيط (NMS) أو الإغماء الوعائي المبهمي.

في الإغماء العصبي القلبي، يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى إبطاء معدل ضربات القلب والنبض، ويؤثر هذا مؤقتًا على إمداد الدماغ بالدم والأكسجين.

تتضمن المحفزات المحتملة للإغماء العصبي القلبي ما يلي:

الخوف

التعرض للحرارة

التعرض للسموم

التوتر

التعب

الألم

التواجد في مكان مزدحم

حوالي نصف حالات الإغماء من هذا النوع، عادة، لا يكون الأمر خطيرًا ولا يحتاج إلى علاج.

الإغماء المهني

الإغماء المهني أو الظرفي هو نوع من الإغماء العصبي، ولكن المحفزات جسدية وتشمل:

التبرز أو التبول

السعال أو العطس

القيء

اضطرابات الجهاز الهضمي

الانخراط في نشاط بدني، مثل ممارسة الرياضة أو رفع وزن ثقيل

الوقوف لفترة طويلة

متلازمة الجيب السباتي

هذا أيضًا نوع من الإغماء العصبي، والشريان السباتي هو الشريان الرئيسي الذي يمد الدماغ بالدم، وعندما يكون هناك ضغط على مستشعرات الضغط، أو الجيب السباتي، في الشريان السباتي، يمكن أن يسبب الإغماء.

الأنشطة التي يمكن أن تضغط على الجيب السباتي تشمل:

الحلاقة

ارتداء طوق ضيق

إدارة الرأس

انخفاض ضغط الدم الانتصابي

قد يغمى على الشخص المصاب بانخفاض ضغط الدم الانتصابي بعد الوقوف بسرعة كبيرة.

تسحب الجاذبية الدم إلى الساقين، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم في أماكن أخرى من الجسم، ويتفاعل الجهاز العصبي عادة مع هذا الأمر بزيادة ضربات القلب وتضييق الأوعية الدموية، وهذا يعمل على استقرار ضغط الدم، ولكنه قد يقلل من إمداد الدم والأكسجين إلى المخ، مما يؤدي إلى الإغماء.

تشمل المحفزات:

انخفاض حجم الدم عن المعدل الطبيعي، على سبيل المثال، بسبب الجفاف أو فقدان الدم

الإصابة بمرض السكري أو نقص فيتامين ب12 أو أي حالة أخرى تؤثر على الجهاز العصبي المحيطي

استخدام أدوية مثل مدرات البول أو حاصرات بيتا أو الأدوية الخافضة لضغط الدم

الإصابة بمرض باركنسون أو أي حالة أخرى تؤثر على الجهاز العصبي

الإصابة بانخفاض ضغط الدم الانتصابي مجهول السبب، حيث لا يوجد سبب واضح

الإغماء القلبي

قد تؤدي مشكلة قلبية كامنة إلى تقليل إمداد الدم والأكسجين إلى المخ.

تشمل حالات القلب المحتملة ما يلي:

عدم انتظام ضربات القلب، أو عدم انتظامها

تضيق أو انسداد صمامات القلب

الانسداد الرئوي

النوبة القلبية، حيث تموت عضلة القلب بسبب نقص الدم والأكسجين

فشل القلب

ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع ضغط الدم

إذا أغمي على شخص ما وقد يكون مصابًا بإحدى هذه الحالات، فيجب عليه طلب العناية الطبية، ومن المرجح أن يوصي الطبيب بمراقبة الحالة وربما علاجها.

الأعراض السابقة للإغماء

فقدان الوعي هو العرض الرئيسي للإغماء.

قد تكون الأعراض التالية موجودة قبل أن يفقد الشخص وعيه:

الدوخة

الدوار

الغثيان

التعرق

تغيرات بصرية، مثل عدم وضوح الرؤية أو النفق الرؤية

الضعف

تغيرات في إيقاع القلب

انخفاض ضغط الدم

عندما يغمى على الشخص، فقد:

يسقط أو ينهار

يبدو شاحبًا بشكل غير عادي

يكون ضغط الدم منخفضًا ونبضه ضعيفًا

إذا فقد الشخص وعيه لأكثر من بضع دقائق، فقد يكون هذا علامة على نوبة أو مشكلة عصبية أخرى، ويجب على الشخص طلب العناية الطبية إذا حدث هذا.

من غير المرجح أن يفقد الأشخاص الذين يغمى عليهم السيطرة على الأمعاء أو المثانة، إذا حدث هذا، فقد يكون علامة على السكتة الدماغية.

علاج الإغماء المفاجئ

إذا كان الإغماء ناتجًا عن حالة صحية أساسية، فيجب على الشخص طلب العناية الطبية.

من المرجح أن يقوم الطبيب بإجراء فحوصات، مثل تخطيط كهربية القلب (ECG)، لاستبعاد مشاكل مثل أمراض القلب، واعتمادًا على النتائج، قد يحتاج الشخص إلى العلاج.

إذا أغمي على شخص يعاني من حالة صحية أساسية معروفة، فقد يكون ذلك بسبب الحاجة إلى تعديل أدويته أو أن الأعراض قد تقدمت، وإن معالجة السبب الأساسي يمكن أن تساعد في منع النوبات المستقبلية وإدارة الحالة الأساسية.

يمكن للأشخاص الذين من المرجح أن يغمى عليهم عند رؤية أو التفكير في حقنة أو دم أن يخبروا أخصائي الرعاية الصحية قبل الخضوع لإجراء طبي قد يتضمن ذلك، ويمكن للأخصائي بعد ذلك التأكد من أن الفرد في وضع آمن، مثل الاستلقاء، قبل بدء الإجراء.

إذا أغمي على شخص ولم يكن يعاني من حالة صحية، فقد يكون قادرًا على منع النوبات المستقبلية عن طريق تجنب المحفزات، مثل الوقوف لفترة طويلة.

قد يستفيد الأشخاص الذين يشعرون بالإغماء عند الوقوف من:

التأكد من أنهم يأخذون الوقت للجلوس أو الوقوف

ارتداء جوارب ضاغطة

تجنب الأدوية التي تزيد من تفاقم المشكلة، مثل مدرات البول

في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بالسوائل أو الأدوية الوريدية لمنع الإغماء.

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