السبت 08 فبراير 2025
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أخبار مصر

التعليم تخصص حصصًا بالترم الثاني لإبراز دور الشهداء في حماية الوطن

طلاب المدارس،فيتو
طلاب المدارس،فيتو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من القرارات الهامة التي سيتم تنفيذها في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 2024/2025، والتي تهدف إلى إحياء ذكرى الشهداء وتكريمهم.

إحياء ذكرى الشهيد عبد المنعم رياض

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تخصيص الحصة الأولى من يوم السبت 8 مارس 2025 للحديث عن الشهيد عبد المنعم رياض، الذي يُعد رمزًا من رموز التضحية والفداء في تاريخ مصر. وسيتم خلال الحصة إبراز فضل الشهادة، ودور القوات المسلحة في حماية الوطن والدفاع عنه.

تكريم شهداء الوطن

وتقديرًا لتضحيات شهداء الوطن، سيتم عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حداد في المدارس خلال شهر مارس 2025، وتهدف هذه المبادرة إلى تخليد ذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وتعريف الطلاب بأهمية تضحياتهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على غرس قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب، وتعريفهم بتاريخ بلادهم وبطولات أبنائها. كما تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الشهادة والتضحية من أجل الوطن، وتكريم أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن والمواطنين.

ووجهت وزارة التربية والتعليم رسالة للطلاب، دعتهم فيها إلى الاستفادة من هذه الحصص للتعرف على تضحيات الشهداء، وتقدير جهودهم في حماية الوطن. وحثتهم على الاقتداء بهم في حب الوطن والتضحية من أجله.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرصها على تنشئة أجيال تقدر تضحيات الشهداء، وتحمل مسؤولية الحفاظ على الوطن ورفعته.

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