السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

اعترافات سائق مينى باص هرب بعد انقلاب سيارته بمدينة نصر

متهم، فيتو
متهم، فيتو

استمع فريق من رجال المباحث لأقوال سائق المتهم فى واقعة انقلاب سيارة مينى باص قيادته، مما أسفر عن سقوط مصابين من الركاب فى مدينة نصر.

وقال المتهم، إنه حال قيادته للمينى باص والسير به اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلابها، وأنه فر هاربا خوفا من المسائلة القانونية بسبب عدم حيازته أى تراخيص.

كانت  أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على سائق مينى باص هرب بعد انقلاب سيارته وإصابة الركاب بمدينة نصر.

انقلاب سيارة "مينى باص" ووجود مصابين

 تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بانقلاب سيارة "مينى باص" ووجود مصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة مينى باص "تابعة لشركة نقل جماعى" بالطريق محل البلاغ اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انقلاب السيارة ولاذ قائدها بالفرار تاركًا السيارة، مما تسبب فى إصابة الركاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وعلى الفور تم إزالة آثار الحادث.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية)، وعلل هروبه خوفًا من المساءلة القانونية – لعدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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انقلاب سيارة مينى باص ووجود مصابين سيارة ميني باص مدينة نصر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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