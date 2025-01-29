كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام شخصين بسرقة شخص أجنبي الجنسية بمدينة نصر، وضبط مرتكبي الواقعة.

القبض على المتهمين بالتعدي على أجنبي الجنسية في مدينة نصر



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بشأن تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه من قبل شخصين والتعدي عليه مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين إصابته حال تواجده أمام أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.



وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول") مصابا بجروح إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه كرهًا عنه عقب إفتعالهما مشاجرة معه وإحداث إصابته المنوه عنها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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