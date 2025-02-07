الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

تعليق صادم من الكرملين على العقوبات الأمريكية ضد الجنائية الدولية

الكرملين
الكرملين

 قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا فيها، والعقوبات الأمريكية ضدها "ليست من شأننا".

 

الكرملين: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية

 وقال بيسكوف ردا على سؤال لوكالة "تاس" حول  العقوبات الأمريكية ضد المحكمة: "نحن لسنا طرفا فيها، وبناء على ذلك، نحن لا نعترف بالمحكمة. هذا يتعلق بالأمريكيين، لديهم موقفهم الخاص تجاه المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ليس من شأننا".

ووقع الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب على وثيقة تنص على عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية يوم أمس الخميس، حيث اتهمتها واشنطن بارتكاب مخالفات ضد الولايات المتحدة وحلفائها على غرار إسرائيل.

 

وكما ذكرت وسائل إعلام أمريكية سابقا، فإن المرسوم ينص على تطبيق قيود مالية وقيود على التأشيرات ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات ضد المواطنين الأمريكيين أو حلفائهم، وكذلك أفراد أسرهم. 

 

فيما دانت المحكمة في بيان اليوم الجمعة، إصدار الولايات المتحدة لأمر تنفيذي يهدف إلى "فرض عقوبات على مسؤوليها، ويضر بعملها القضائي المستقل والمحايد"، وتابعت "أن المحكمة تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تواجهها".

 

يذكر أنه في 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 مايو 2024 على الأقل في الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة.

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