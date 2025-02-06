الحوار الوطني يناقش القضايا الخلافية، الدعم والإيجارات القديمة على الطاولة

شهد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشات موسعة حول عدد من القضايا الخلافية التي تهم الشارع المصري، وفي مقدمتها نظام الدعم والإيجارات القديمة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أهمية دور الحوار الوطني في استكشاف توجهات الرأي العام بشأن الملفات التي تشهد اختلافًا في الرؤى، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء بشأن تحويل الدعم إلى نقدي أو الإبقاء عليه عينيًا، بالإضافة إلى دراسة الحلول المقترحة لقضية الإيجارات القديمة.

من جانبهم، شدد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة إيجاد حلول توافقية لهذه الملفات، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والدولة، مؤكدين أن الحوار الوطني يمثل منصة هامة لبحث القضايا التي تمس مختلف فئات المجتمع.

كما أشار المجلس إلى استمرار المناقشات حول هذه الملفات وغيرها، بهدف الوصول إلى توصيات عملية تساعد في صياغة سياسات حكومية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي.

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