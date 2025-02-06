الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحوار الوطني يناقش القضايا الخلافية، الدعم والإيجارات القديمة على الطاولة

اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس أمناء الحوار الوطني، فيتو

شهد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشات موسعة حول عدد من القضايا الخلافية التي تهم الشارع المصري، وفي مقدمتها نظام الدعم والإيجارات القديمة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، أهمية دور الحوار الوطني في استكشاف توجهات الرأي العام بشأن الملفات التي تشهد اختلافًا في الرؤى، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء بشأن تحويل الدعم إلى نقدي أو الإبقاء عليه عينيًا، بالإضافة إلى دراسة الحلول المقترحة لقضية الإيجارات القديمة.

من جانبهم، شدد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة إيجاد حلول توافقية لهذه الملفات، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والدولة، مؤكدين أن الحوار الوطني يمثل منصة هامة لبحث القضايا التي تمس مختلف فئات المجتمع.

 

كما أشار المجلس إلى استمرار المناقشات حول هذه الملفات وغيرها، بهدف الوصول إلى توصيات عملية تساعد في صياغة سياسات حكومية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس أمناء الحوار الوطني

مواد متعلقة

مدبولي يعلن إجراءات استثنائية، دعم إضافي للمواطنين في رمضان والعيد

مصر تستعد لاستقبال قادة صناعة الطاقة في مؤتمر EGYPES 2025

رئيس الوزراء: نعمل على إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

الحوار الوطني يعود بقوة، رئيس الوزراء يوجه بتحديد الأولويات التشريعية والسياسية

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ التوصيات

مدبولي لنظيره الفلسطيني: لدينا عزم أكيد لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الشركاء

ads

الأكثر قراءة

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

مدبولي يعلن إجراءات استثنائية، دعم إضافي للمواطنين في رمضان والعيد

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

انفراد، فيتو تنشر عرض الزمالك الرسمي لضم جيلسون دالا

القبض على قائد سيارة تعدى على نجل الكابتن طارق يحيى

طقس الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

سيدة دعوى إثبات نسب طفل إسلام جابر: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ولم أجري تحليل DNA

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

منوعات

المزيد

نزيلة فندق تفاجأ بوجود فقمة رمادية أمام غرفتها

تشعر بالألم، علماء يدعون لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

المزيد

خدمات

المزيد

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الخميس 6-2-2025 بالسوق المحلية؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الالومنيوم اليوم الخميس

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يكونون حطب جهنم

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالفرج القريب

المزيد
الجريدة الرسمية