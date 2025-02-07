هوكي الشرقية أبطال أفريقيا للمرة الـ28 (صور)

توج فريق هوكي الشرقية ببطولة الأندية الأفريقية بعد الفوز على فريق الطائرات بعد الفوز بضربات الترجيح (الشوط أوت) بنتيجة 5 -3 في المباراة النهائية للبطولة التى انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 4-4.

وبذلك يصل الفريق إلى رقم قياسي صعب الوصول إليه حيث استطاع تحقيق اللقب للمرة الـ28 في تاريخه في الفوز ببطولة الأندية الأفريقية للهوكي.

الحضور في ملعب هيئة قناة السويس،فيتو

وأقيمت البطولة على ملعب هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ورئيسي الاتحاد الأفريقي والمصري للهوكى ولفيف من القيادات.

هوكي الشرقية

يعد فريق هوكي الشرقية الفريق الأقوي علي مستوي القارة في هذه الرياضة وأظهر العديد من اللاعبين الدوليين ليمثلوا مصر في المحافل الدولية وكذلك في الإحتراف الخارجي.

ونال فريق الشرقية في وقت سابق في عام 1995 وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من رئاسة الجمهورية بسبب الإنجازات الكبيرة في تلك الرياضة.

وزير الشباب والرياضة،فيتو

اللجنة الأولمبية المصرية

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية

يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات،هوكى الشرقية ابطال افريقيا للمرة الـ 28،فيتو

وزير الشباب والرياضة يهنئ فريق هوكي الشرقية باللقب الأفريقي

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريق الهوكي بنادي الشرقية، بعد التتويج بالبطولة الأفريقية للأندية التي أقيمت في محافظة الإسماعيلية، بعد الفوز على الطائرات فى المباراة النهائية.

يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات،هوكى الشرقية ابطال افريقيا للمرة الـ 28،فيتو2

وثمن الدكتور أشرف صبحي التألق اللافت لفريق الهوكي بنادي الشرقية، وفوزه بالبطولة الأفريقية للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه من أصل 34 بطولة، ليواصل تصدر عرش اللعبة بالقارة السمراء.

يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات،هوكى الشرقية ابطال افريقيا للمرة الـ 28،فيتو3

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم كافة الاتحادات الرياضية، وتضع خطة كاملة من أجل أن يتمكن أبطال مصر من المواصلة في تحقيق إنجازاتهم، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائمًا وتساندهم وتقدم الدعم اللازم لهم، من أجل إعدادهم اعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات.

يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات،هوكى الشرقية ابطال افريقيا للمرة الـ 28،فيتو4

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