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غيوم ورياح شديدة وصقيع، حالة من الطقس السيئ تغطي الإسكندرية (فيديو)

حالة من الطقس السيئ
حالة من الطقس السيئ تغطي الإسكندرية

 تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، طقسًا متقلبًا على كافة الأنحاء، وموجة من الصقيع والرياح الباردة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في حركة الرياح. 

 فيتو أعدت بثا مباشرا لرصد سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة، وسط انتشار لسيارات الصرف الصحى والعاملين بها.

 وأنهت الإسكندرية استعداداتها لاستقبال أشد وأصعب نوات موسم الشتاء 2025 ضراوة، يصاحبها أمطار غزيرة وصقيع ورياح باردة جدًّا.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية وجودها بكافة الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات الصرف الصحي تحسبًا لسقوط الأمطار والعمل على تطهير الشنايش والمطابق لعدم تجمع مياه الأمطار فى الطرق العامة.


واستعدت محافظة الإسكندرية للتقلبات الجوية والنوات بفصل الشتاء، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والأحياء وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأمطار وتداعيات النوات.


وأكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية يتم بشكل يومي، وعند رصد تحذير بسقوط الأمطار، يتم رفع حالة الطوارئ بالشركة، ونشر قرابة 180 سيارة ومُعدة بالنقاط الساخنة، المتوقع تجمُع مياه الأمطار فيها، وتقوم غُرفة العمليات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وغُرف العمليات المُماثلة في الأجهزة التنفيذية.

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