افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، سوق اليوم الواحد بمدينة جرجا، وذلك ضمن سلسلة الأسواق التي تنظمها المحافظة في مختلف المراكز لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد.

محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة جرجا

يأتي افتتاح السوق، اليوم، في إطار جهود الدولة ورؤية القيادة السياسية للتوسع في هذه الأسواق والمعارض، والتي تهدف إلى مكافحة غلاء الأسعار وتوفير السلع والمواد الغذائية، وجميع احتياجات الأسرة بأسعار مناسبة للمواطنين.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين رحبوا بهذه المبادرة التي توفر لهم السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التجارية الأخرى، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من العارضين المتخصصين في بيع السلع الغذائية، واللحوم، والأسماك، والمواد الأساسية، ما يسهم في تلبية احتياجات الأسر بأسعار أقل، ويستمر على مدار يومي الجمعة، والسبت، وفي حالة الإقبال الشديد سوف يتم مده إلى ما بعد يوم السبت.

وأكد المحافظ أن هذا المعرض يأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم المواطنين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أسواق اليوم الواحد تهدف إلى توفير السلع بأعلى جودة وأقل الأسعار، وأن هذه المبادرة ستستمر في جميع أنحاء المحافظة لتوسيع نطاق الفائدة لجميع الفئات.

كما أشار "سراج" إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور الدولة في تقديم الخدمات التي تسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، لافتا أن سوق جرجا هو الرابع من نوعه على مستوى المحافظة بعد أسواق طما وساقلتة وسوهاج، مشيرا إلى أن المحافظة ستوالي افتتاح الأسواق والمعارض بجميع أنحاء المحافظة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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