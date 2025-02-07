محافظة سوهاج تطلق مبادرة توعوية شاملة ضد التخلص من الحياة

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن تدشين مبادرة توعوية شاملة “احنا محتاجينك تهدف إلى الحد من التخلص من النفس”، وذلك من خلال معالجة أسبابها النفسية والاجتماعية وتعزيز دور المؤسسات المختلفة في نشر الوعي المجتمعي.

وأوضح المحافظ أن المبادرة سوف تركز على نشر التوعية بمخاطر الانتحار وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى توفير برامج دعم نفسي متخصصة ومعالجة الأسباب الاجتماعية والنفسية التي تدفع الأفراد للانتحار، وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية في ترسيخ مفهوم الحفاظ على النفس، ونشر رسائل توعوية تؤكد قدسية الحياة وتشجع على مواجهة التحديات بالصبر والأمل.

ومن جانبه، أضاف الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ أن الخطة التنفيذية للمبادرة تشمل عدة محاور، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وقطاعات الصحة والتضامن الاجتماعي، والأزهر، والأوقاف، والكنيسة، والمؤسسات التعليمية والإعلامية، والشباب والرياضة، بهدف تنسيق الجهود بين جميع المؤسسات للحد من هذه الأفعال التي تضر بالشباب.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز التضامن المجتمعي وتقديم الدعم لمن يواجهون ضغوطًا نفسية واجتماعية، بهدف خلق بيئة داعمة تساهم في الحد من هذه الأفعال المؤرقة، كما تؤكد الجهات المشاركة التزامها بمواصلة جهود التوعية والدعم، سعيًا لبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.، دون إغفال لدور الأسرة في حسن التنشئة والتواصل بين جميع أفرادها.

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