إصابة شخص سقط من أعلى كوبري المنيب

أصيب شخص سوداني الجنسية في العقد الرابع من عمره، إثر سقوطه من أعلى كوبري المنيب، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

سقوط شخص من أعلى كوبري المنيب

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى بسقوط شخص من كوبري المنيب أعلى جراج الأتوبيس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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