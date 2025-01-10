الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 6 مصابين في حادث تصادم بدائري المنيب

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 6 أشخاص، أصيبوا في حادث تصادم وقع بين سيارتين أعلى الطريق الدائري ، بمطلع وصلة المريوطية بالمنيب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

حادث الطريق الدائري بالمنيب

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين أعلى الطريق الدائري بمطلع وصلة المريوطية بالمنيب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين تصادم سيارتين ملاكي أعلى الطريق الدائري بمطلع وصلة المريوطية بالمنيب، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الدائري صلة المريوطية بالمنيب المنيب حادث الطريق الدائري بالمنيب حادث الطريق الدائرى الطريق الدائري بالمنيب

مواد متعلقة

قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق

تفاصيل مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 مصابين في حادث تصادم بأكتوبر

قرار عاجل في حادث عقر كلب لطفل داخل كمبوند بأكتوبر
ads

الأكثر قراءة

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق

الصحة تحذر المواطنين من شراء هذه الأنواع من المنتجات الغذائية

"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

تعرف على إيرادات فيلم الدشاش منذ بداية عرضه

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور)

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

منوعات

المزيد

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا رسائل عن طريق الخطأ في كاليفورنيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ميسي وأنتونيلا في مهب الريح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحسد في المنام وعلاقته بزوال الأحزان والهموم

دار الإفتاء توضح حكم التداوي بالكي والأدلة على مشروعيته

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

المزيد
الجريدة الرسمية