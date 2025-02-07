تقنين دفعة جديدة من أراضي العبور الجديدة (صور)

كشف جهاز مدينة العبور الجديدة عن استقبال دفعة جديدة من المواطنين، الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم بمنطقة الأمل التابعة للمدينة، لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد الجهاز المواطنين مراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علمًا بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية من الأحد المقبل 9 فبراير حتى الأربعاء 12 فبراير.

استكمال إجراءات توفيق الأوضاع

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

وقائمة الأسماء كالتالي:

أكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة تقدم الأعمال بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان وحيي 14 و15 بمدينة العبور الجديدة.

وتفقد رئيس الجهاز في بداية جولته مشروع 66 عمارة بإجمالي 1584 وحدة سكنية ضمن مشروع “عمارات النزهة”.

وتابع أعمال الطرق والباركات واللاند سكيب بموقع المشروع، مشددا على الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسليم الوحدات مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.

كما تفقد رئيس الجهاز مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي 14، حيث قام بالمرور على الوحدات السكنية نموذج 75 م٢، حيث اطلع على سير العمل في المشروع وتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة كما قام بمراجعة جودة الأعمال والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل وفي حال وجود أي تحديات.

ووجه رئيس الجهاز بتذليل العقبات فورًا لضمان استكمال المشروع في الوقت المحدد وبأعلى مستويات الجودة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتسليم الوحدات السكنية في الموعد المحدد.



كما تفقد رئيس الجهاز مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي الـ 15 والذي يضم عدد 705 عمارة بإجمالي (16920) وحدة حيث قام بمراجعة الأعمال الإنشائية الجارية في المشروع والتأكد من سير العمل وفقًا للخطط الزمنية الموضوعة كما اطلع على تقدم تنفيذ الوحدات السكنية في الحي واطمأن على التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية والإنشائية المعتمدة.

وحرص على متابعة تنفيذ المرافق العامة مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لضمان جاهزية المشروع لاستقبال السكان في أقرب وقت ممكن.

ووجه رئيس الجهاز بتذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل مؤكدًا أهمية تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الرؤية السكنية المتكاملة في المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جميع الفرق العاملة في المشروع من مهندسين وفنيين وعمال يعملون بتنسيق كامل لضمان سرعة الإنجاز مع مراعاة الدقة في التنفيذ، كما أكد أن جميع الأعمال تتم وفقًا للجدول الزمني المقرر، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة يتابع المشروع بشكل دوري لتلافي أي معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.