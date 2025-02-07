محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأحياء استعدادا لاستقبال شهر رمضان

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اجتماعا لمناقشة إجراءات الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان، وخاصة فيما يتعلق بتأمين السلع الاستراتيجية والغذائية وتوفير كل السلع للمواطنين بأسعار مُستقرة خلال الشهر المُعظّم، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وخلال الاجتماع، كلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بعمل حصر دقيق وشامل لجميع منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية التابعة لمختلف الجهات، ومقارنة تلك المنافذ بمدى استيعابها للكتلة السكانية المتواجدة في نطاق كل حي، وذلك بهدف زيادة عدد المنافذ في المناطق التي تحتاج إلى ذلك. مع التأكيد على ضبط واستقرار الأسعار وتوفير السلع المختلفة.

وأكد الفريق أحمد خالد، أن القيادة السياسية تعطي أولوية قصوى لتدبير وتأمين جميع احتياجات المواطن طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى إتاحة جميع المخصصات المالية اللازمة لتأمين كل السلع.



وأضاف أن هناك مراقبة مستمرة على الأسواق من قبل المحافظة والمديريات المعنية، للتأكد من ضبط الأسعار وضمان الالتزام بالإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية والرمضانية، وتطبيق نسب تخفيض مناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.