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الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد دراسات اجتماعية

وظيفة معلم مساعد
وظيفة معلم مساعد
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مسابقة لشغل 2000 وظيفة معلم مساعد دراسات اجتماعية وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات ويزداد البحث حول  ، الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية 

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية 

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية 

 

شروط التقديم علي وظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية

 

وبشأن الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية،أما شروط التقديم علي وظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية تضمنت ما يلي:

ـ ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عام

-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص الدراسات الاجتماعية

-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية

-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص الدراسات الاجتماعية

-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية

ـ ألا يقل عن مقبول

 

الأوراق المطلوبة للتقديم علي وظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية

 

وتضمنت الأوراق المطلوبة للتقديم علي وظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية ما يلي:

ـ  الصورة الشخصية

ـ بطاقة الرقم القومي

ـ المؤهل الدراسي

ـ المؤهل الأعلى إن وجد

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

ـ الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

ـ شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

ـ الدبلوم التربوي

ـ  إيصال الإيداع البنكي

 

المحافظات المطلوبة بها التعيين

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن المحافظات المطلوبة بها التعيين تتضمن ما يلي:

 

معلم مادة الدراسات الاجتماعية محافظة أسوان بالإدارة التعليمية (ادفو)
معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة الأقصر بالإدارتين التعليميتين (اسنا - القرنة)
معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة قنا بالإدارتين التعليميتين (نجع حمادى -قوص)
معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة سوهاج بالإدارات التعليمية (جرجا -المنشاة -دار السلام -أخميم -طما -جهينة -ساقلتة)
معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة أسيوط بالإدارات التعليمية (البداري -أسيوط -أبوتيج)
معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة المنيا بالإدارات التعليمية (العدوة - مغاغة -مطاى)

 

معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة الفيوم بالإدارات التعليمية (إطسا - سنورس - طامية )

معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة دمياط بالإدارتين التعليميتين (دمياط - الروضة )

معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة كفر الشيخ بالإدارتين التعليميتين (دسوق -الحامول)

معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة البحيرة بالإدارات التعليمية (كوم حمادة -إيتاى البارود -رشيد -بندر كفر الدوار )

معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة الغربية بالإدارتين التعليميتين (السنطة -شرق المحلة)

 

معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة المنوفية بالإدارات التعليمية (تلا - قويسنا - أشمون -منوف )

معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة الدقهلية والادارات التعليمية (دكرنس - السنبلاوين - أجا - شربين -بلقاس)

معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة الشرقية بالإدارتين التعليميتين (فاقوس -صان الحجر )

معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة القليوبية بالإدارات التعليمية (الخانكة -طوخ -قليوب -القناطر الخيرية -غرب شبرا الخيمة -قها -الخصوص -شبين القناطر)

معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (اوسيم -منشأة القناطر -العجوزة -الهرم -بولاق الدكرور -كرداسة -حدائق اكتوبر -جنوب الجيزة -ابو النمرس)

معلم مادة الدراسات الإجتماعية محافظة القاهرة بالإدارات التعليمية ( السلام -المرج -البساتين -دار السلام -المقطم -حلوان -المطرية -المعصرة -بدر)

 

 

 

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