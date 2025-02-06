التنظيم والإدارة يعلن عن 5500 وظيفة معلم مساعد بمادتي العلوم والدراسات الاجتماعية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل ٣٥٠٠ وظيفة معلم مساعد مادة العلوم، و٢٠٠٠ وظيفة معلم مساعد دراسات اجتماعية وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.



وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٧ فبراير الجاري حتى 12 مارس المقبل، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

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