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أخبار مصر

رئيس هيئة الدواء: توطين صناعة المستحضرات الطبية المهمة والمبتكرة

د.على الغمراوي،فيتو
د.على الغمراوي،فيتو
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شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعالية أقامتها احدي الشركات الفرنسية بحضور  ممثلين عن الحكومة الفرنسية.

تضمنت الفعالية الإعلان الرسمي عن توسعة المصنع في مصر وزيادة المنتجات المبتكرة والمتطورة والمستهدف توطينها في مصر، حيث تعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية الشراكة الخاصة بتلبية احتياجات السوق المحلي بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 ورؤية الشركة الفترة المقبلة، مما يسهم في توطين صناعة معظم أدوية الشركة  الفرنسية في مصنعها في مصر، وأيضا إمداد السوق المحلي بالأدوية المبتكرة حديثا في عدة مجالات، ويأتي على رأسها مجال الأورام المستخدمة بالسوق الأوروبية، والتي تغير شكل بروتوكولات العلاج لتتناسب مع أحدث التوصيات العالمية، كما تم تقديم نظرة شاملة عن أهم مبادرات الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية التي تعتزم تنفيذها في مصر.

توطين المستحضرات الطبية المهمة والمبتكرة

 

خلال الفعالية، ألقى الدكتور علي الغمراوي كلمة  سلط فيها الضوء على أهمية الابتكار المستدام في مجال خدمات الصحة العامة، وتحسين حياة المرضي، ودور شركاء الصناعة الدوليين والمحليين في دعم مشروع مصر القومي الخاص بتوطين المستحضرات الطبية المهمة والمبتكرة، وأن هيئة الدواء المصرية تعمل على تزويد شركاء الصناعة بكافة سبل الدعم الفني والإجرائي، وتسعى دوما إلى تلبية كافة احتياجاتهم وتعميق الشراكة معهم.

كما أشارت الشركة إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة ممتازة لتعزيز شراكاتها مع جميع الأطراف المعنية في منظومة الرعاية الصحية المثرية، وتسليط الضوء على جهودها في تطوير سبل إدارة الرعاية الصحية وتحسين مخرجات المرضى بالتعاون مع شركاء مرموقين مثل هيئة الدواء المصرية.


 

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حضر الاحتفالية د هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، د أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، د عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، د عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان.


جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تدعيم أواصر التعاون مع الشركات الدولية في مجال المستحضرات الطبية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة عدد المستحضرات المبتكرة والمتطورة والمستهدف توطينها بمصر.

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