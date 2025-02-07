الجمعة 07 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير السياحة والآثار يعقد عددا من اللقاءات المهنية خلال زيارته لتركيا لبحث زيادة الحركة الوافدة لمصر

لقاءات وزير السياحة
لقاءات وزير السياحة والآثار مع ممثلي الشركات التركية

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عددا من اللقاءات المهنية لبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بصفة عامة ومن تركيا بصفة خاصة.

سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

وتضمنت لقاءات وزير السياحة والآثار الاجتماع مع مسئولي وممثلي بعض وكالات السفر والسياحة وشركات الطيران التركية منها وكالة السفر Istyatur وAir Cairo، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التركية، بجانب لقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال التركية MÜSİAD.
 

وفي لقاء شركة Istyatur وAir Cairo، تم الإشارة إلى ما تسعى إليه الشركة لزيادة أعداد رحلاتها إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، مشيرين إلى خططهم المستقبلية لتسيير رحلات طيران من بعض المدن التركية منها أنطاليا وإزمير إلى مدينتي القاهرة وشرم الشيخ.

كما تطرق هذا اللقاء للحديث عن الرحلة التعريفية التي نظمتها الشركة مع شركة آير كايرو وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى مدينتي القاهرة والأقصر لعدد 15 فرد من صناع القرار والإدارة العليا بأبرز منظمي الرحلات ووكالات السفر التركية العاملة بالسوق المصري وما حققته من نتائج إيجابية.

وفي لقائه مع عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال التركية MÜSİAD، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وتركيا وأوجه التعاون المشتركة بينهما في العديد من المجالات.

وتحدث الوزير عن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال لقائه مع وزير الثقافة والسياحة التركي في العاصمة التركية أنقرة، لافتًا إلى المناقشات التي تمت مع الوزير التركي لتعزيز مزيد من التعاون السياحي والأثري المشترك بين البلدين والاتفاق على أن يتم الترويج لمصر في تركيا والترويج لتركيا في مصر.

تنظيم رحلات تعريفية للوجهات السياحية المختلفة

واستعرض شريف فتحي عدة مقترحات يمكن الاستفادة منها في الترويج السياحي للبلدين منها تنظيم رحلات تعريفية للوجهات السياحية المختلفة في مصر لمنظمي الرحلات ورجال الأعمال، وتنظيم عدد من الفعاليات السياحية والثقافية بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن هناك زيادة في أعداد السائحين الأتراك الوافدين إلى مصر خلال عام 2024، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الأعداد زيادة أخرى هذا العام.

وتحدث شريف فتحي عن حرص الحكومة المصرية لتشجيع مزيد من الاستثمارات السياحية وخاصة في مجال الفنادق وخاصة من خلال إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة وتقديم حوافز للاستثمار، بجانب تسهيل الاجراءات لتشجيع الاستثمار الفندقي.

الاستثمار السياحي الفندقي في مصر

وأضاف أن العائد على الاستثمار السياحي الفندقي في مصر سريع وهو ما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية بها، معربًا عن ترحيب مصر بالاستثمارات التركية المختلفة.

كما أعرب وزير السياحة والآثار عن ترحيبه بالتعاون مع الجمعية لتنشيط السياحة البينية بين البلدين.

ومن جانبهم، قام مسئولو جمعية MÜSİAD بتقديم الشكر  لوزير السياحة والاثار على هذه المقابلة، مشيرين إلى أن الجمعية تضم في عضويتها 15 ألف رجل أعمال تركي في مختلف المجالات، ومعربين عن رغبة الكثير من رجال الأعمال في الاستثمار في مصر.

كما أشار إلى أن هناك رغبة لدى الأتراك لزيارة مصر، مقترحين تنظيم رحلات تعريفية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة لمجموعة من رجال الأعمال من أعضاء الجمعية من أصحاب الفنادق وشركات السياحة.

وفي اجتماع الخطوط الجوية التركية، أعرب الوزير عن استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع الخطوط الجوية التركية بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من تركيا وبعض الدول الأخرى.

ومن جانبه، تحدث رئيس مجلس ادارة الشركة عن رغبة الشركة في تعزيز التعاون مع الوزارة لتنظيم عدد من الرحلات التعريفية للمقاصد السياحية المصرية، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على زيادة مقاعد الطيران إلى المقاصد المصرية ولاسيما في ظل الطلب السياحي الموجود على زيارة مصر من الولايات المتحدة الأمريكية ودول شرق آسيا وخاصة من السائحين مرتفعي الإنفاق.

تنظيم برامج سياحية مشتركة إلى مصر

كما اقترح إمكانية تنظيم برامج سياحية مشتركة إلى مصر وتركيا من الدول المختلفة بما يساهم في زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لكل منهما.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار قام خلال زيارته أيضًا بافتتاح الجناح المصري المُشارك في فعاليات معرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT في نسخته الثامنة والعشرين، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7فبراير الجاري بمدينة اسطنبول بتركيا، كما عقد مؤتمرًا صحفيًا وعدد من اللقاءات الإعلامية المنفصلة مع أهم الصحف ووكالات الأنباء وقنوات التلفزيون التركية.

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