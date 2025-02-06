وزير السياحة يفتتح الجناح المصري بمعرض شرق البحر المتوسط الدولي بإسطنبول

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في فعاليات معرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT في نسخته الثامنة والعشرين، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري بمدينة اسطنبول بتركيا.

معرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر

ومن جانبه، ثمن شريف فتحي أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد من أهم المعارض السياحية في تركيا وخامس أكبر المعارض السياحية حول العالم، لافتًا إلى أهمية السوق التركي كأحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للسياحة في مصر وخاصة في ظل ما تتمتع به العلاقات المصرية التركية من ازدهار ملموس خلال الفترة الحالية.

وعقب الافتتاح، قام وزير السياحة والآثار بجولة في الجناح المصري المُشارك بالمعرض، وحرص على لقاء مجموعة من العارضين المصريين المُشاركين في الجناح، حيث تضاعفت مشاركة ممثلي القطاع السياحي الخاص المصري بالمعرض مع ازدياد الحركة الوافدة وارتفاع الطلب السياحي التركي على المقصد المصري.

الإقبال الجماهيري علي الجناح المصري بمعرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر

وأعرب العارضون المصريون عن سعادتهم بالإقبال الكبير الذي يشهده الجناح المصري المشارك بالمعرض من الزائرين.

كما أشاروا إلى تفاؤلهم بما عقدوه من اتفاقيات خلال مشاركتهم في المعرض بما يساهم في تعزيز المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وحظي الجناح المصري بإقبال كبير من الزائرين لتصميمه المستوحى من عمارة المعابد المصرية القديمة وما يقدمه من أنشطة تفاعلية تبرز التراث الثقافي المصري من الرسم بالحنة وعرض للأفلام الترويجية التي تبرز المقومات السياحية والأثرية للمقصد السياحي المصري.

ومن المقرر أن يقوم شريف فتحي خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة من الاجتماعات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق التركي، بجانب عقد مؤتمر صحفي وعدد من اللقاءات الإعلامية والصحفية.

زيارة وزير السياحة والآثار الي تركيا

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار استهل زيارته لدولة تركيا بلقاء وزير الثقافة والسياحة التركي، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال السياحة والآثار، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا في مجال السياحة.

كما تسلم الوزير عدد 152 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية وتم ضبطها بواسطة السلطات التركية، وقام بجولة بمتحف الأناضول للحضارات بأنقرة، وأجرى مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع عدد من أهم القنوات التلفزيونية التركية.



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