الخميس 06 فبراير 2025
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تنشيط السياحة بالإسكندرية تنظم مسابقة "الرسم على الأسفلت"

مسابقة الرسم على
مسابقة "الرسم على الأسفلت"

 نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية برئاسة  الدكتورة إيمان شرف بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، مسابقة "الرسم على الأسفلت للمعالم السياحية" بمحيط ديوان عام محافظة الإسكندرية بمشاركة ١٢٠ طالبا وطالبة من ١٨ كلية من كليات جامعة الإسكندرية.

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 يأتى ذلك تحت رعاية  الوزير الفريق  أحمد خالد حسن سعيد - محافظ الإسكندرية والدكتور عبد العزيز قنصوة- رئيس جامعة الإسكندرية.

وقامت الفرق وعددها ٢٧ فريقا بتنفيذ أعمال فنية لمعالم الإسكندرية السياحية بهدف تنشيط السياحة وإبراز المعالم السياحية لعروس البحر المتوسط بالإضافة لتعزيز وتشجيع الإبداع والمواهب للطلاب وتنمية مهاراتهم الفنية. 

 

وتفقد الوزير الفريق أحمد خالد حسن سعيد-محافظ الإسكندرية فعاليات المسابقة وأشادت  بالأعمال الفنية التي قام بها الطلاب.

كما قدم  محافظ الإسكندرية الشكر للقائمين على تنظيم المسابقة وللطلاب على جهودهم في الأعمال الفنية الإبداعية مؤكدًا على أهمية رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية مهاراتهم، وتشجيعًا للطلاب أصدر سيادته تعليماته للهيئة بتوزيع الهدايا لجميع الطلاب المشاركين بالمسابقة.
 

حصل على المركز الأول: كلية الفنون الجميلة-كلية الهندسة، والمركز الثاني: كلية تربية نوعية - كلية اقتصاد وعلوم سياسية، والمركز الثالث: كلية الأعمال - كلية الآداب.

 

 ومن جانبها كرمت الدكتورة إيمان شرف رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة أعضاء لجنة التحكيم والسادة القائمين بالإشراف على المسابقة وهم:  الدكتورة هبه السيد فكري-كلية الفنون الجميلة ؛و الدكتورة أسماء حسن طه -كلية الفنون الجميلة ؛وشهاب محروس-مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ؛و محمد فوزي-مدير إدارة إتحاد الطلاب ؛ وعلى احمد؛  محمد محمد عبد السلام؛  نيڤين مصطفى.

كما سلمت  الدكتورة إيمان شرف  شهادات تقدير مقدمة من الهيئة للفرق الحاصلة على المراكز الأولى،وتم تقديم الدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية إنتاج الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لجميع الطلاب المشاركين فى المسابقة وذلك للترويج والتنشيط السياحي لمدينتنا الإسكندرية.

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جامعه الإسكندرية الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة الوزير الفريق أحمد خالد حسن سعيد الاسكندرية

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