وزير الصحة يصدر قرارا وزاريا بشأن مصير المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية بالمستشفيات

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان قرار رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٥.

نص القرار الذي حصلت فيتو على نسخة منه "بعد الاطلاع على القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش وعلى القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ٤ وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإعداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٤٤ لسنة ١٩٦٥ بشأن تنظيم وادارة المستشفيات والوحدات المحلقة بالمجالس المحلية ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٠٣ وعلى اللائحة الاساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الادارة المحلية الصادرة بقرار وزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤.

قرار وزاري بشأن المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية

أكد القرار الوزاري انه يتعين على المنشآت الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان أو لوحدات الإدارة المحلية العمل على إرجاع الأدوية والمستلزمات الطبية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو منتهية الصلاحية الى الشركات الموردة عن طريق الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

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