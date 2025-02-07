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ثقافة وفنون

القومي للسينما يعرض 5 أفلام بنادي أوبرا الإسكندرية

نادي سينما أوبرا
نادي سينما أوبرا الاسكندرية

واصل المركز القومي للسينما تقديم عروضه في نادي سينما أوبرا الإسكندرية، حيث عرض خمسة أفلام قصيرة تسلط الضوء على مدينة الإسكندرية وتاريخها وتراثها السينمائي.

أفلام نادي سينما أوبرا الإسكندرية 

وتم عرض كل من؛ فيلم "راقودة" إخراج محمد السباعي ويتناول الفيلم الإسكندرية باعتبارها مدينة أبدية ومنارة للعلم والفن مؤكدًا على مكانتها الخالدة في قلوب أبنائها.

كما تم عرض فيلم "الفنار فين" إخراج يوسف رسلان، ويحكي الفيلم قصة طالبة تبحث عن فنار الإسكندرية القديم معتقدة أنه لا يزال قائمًا بينما يوضح الفيلم الفرق بين المنارة القديمة التي كانت تعد من عجائب الدنيا السبع وبين فنارات الماكس الحديثة من خلال وجهات نظر العامة والمتخصصين.

وتم عرض  فيلم "ضوء من الماضي" إخراج نسمة محمود  عن رحلة فتاتين تجمعان معلومات عن فنار الإسكندرية القديم إحداهما لأغراض فنية والأخرى لأغراض بحثية حيث تلتقيان بالصدفة وتتعاونان في رحلتهما الاستكشافية.

كما تم عرض فيلم " بين شطآن الزمن"إخراج كارولين رفعت، نيرة وائل، مريم محمد، ويقدم الفيلم رؤية لمدينة الإسكندرية من منظور سينمائي، من خلال إلقاء الضوء على العرض السينمائي الأول في العالم العربي للأخوين لوميير عام 1896، كما يتناول فيلم ميرامار والذي تم تصويره بالكامل في مدينة الإسكندرية.

واخيرا تم عرض فيلم  " توثيق التوثيق" إخراج ندى حمد، ويوثق الفيلم جهود صناع الأفلام السكندريين في توثيق تاريخ المدينة والتحديات التي تواجههم في تحقيق رؤيتهم السينمائية.

وعقب العروض اقيمت ندوة لمناقشة الأفلام ادارها الناقد السينمائي أحمد عسر المشرف العام علي النادي بحضور صناع الأفلام والجمهور. 

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