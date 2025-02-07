أبرزها استئناف عمرو دياب، خريطة قضايا المحاكم الأسبوع المقبل

تنظر أروقة محاكم الجنايات والجنح الأسبوع المقبل عددا من القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الماضية، لما تشغله من اهتمام كبير في كافة الأوساط الفنية والرياضية وقضايا الرأي العام، فيما يلي استعراض لأبرز القضايا التي تنظرها ساحات المحاكم.

قضية داعش كرداسة



تصدر محكمة جنايات الإرهاب، غدا السبت، الحكم على 4 متهمين في خلية "داعش كرداسة"، ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تهريب عملات أجنبية خارج البلاد



تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت، محاكمة 35 متهمًا بتهريب عملات أجنبية خارج البلاد للإضرار بالأمن القومي.

جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

الإعلامي اللبناني نيشان



في جلسة 9 فبراير، تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز، وورد في أوراق القضية أن الإعلامي اللبناني نيشان تعمد مضايقة الإعلامية ياسمين عز باستخدام عبارات مهينة ومخلة بكرامتها وشخصها، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

متهم باغتيال اللواء نبيل فراج



تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، يوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة متهم باغتيال اللواء نبيل فراج.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد

محاكمة المخرج محمد سامي



تنظر محكمة جنح الجيزة، يوم الإثنين، الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، لاتهامه بالسب والقذف، وقالت الفنانة عفاف شعيب في دعواها، إن المخرج محمد سامي، وجه إليها ألفاظًا خادشة للشرف.



محاكمة البلوجر روكي أحمد



تنظر المحكمة الاقتصادية، يوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة البلوجر روكي أحمد على اتهامها في نشر الفسق والفجور.

جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10322 لسنة 2024، والذي جاء فيه أن المتهمة وشهرتها روكي أحمد اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية عبر الشبكة المعلوماتية مقابل حصولها على أجر مادي وذلك على النجو المبين بالتحقيقات.

سيدة وضعت مخدر للرجال في الجاتوه



تنظر محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء، محاكمة سيدة وشقيقها، لاتهامهما بالنصب وسرقة الرجال من راغبي الزواج.

استئناف عمرو دياب



في جلسة 12 فبراير، تنظر محكمة مستأنف القاهرة، استئناف المطرب عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، بتهمة صفع الشاب سعد أسامة.

وكان تقدم المحامي أشرف عبد العزيز دفاع الفنان عمرو دياب باستئناف على حكم تغريم موكله 200 جنيه ودفع تعويضه 10 الآف جنيه للشاب سعد أسامة بتهمة التعدي عليه.



المتهمين بقتل نجل سفير سابق



تستكمل محكمة جنايات الجيزة، يوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق بكومبوند في الشيخ زايد.

خلية العجوزة



تعقد محكمة جنايات مستأنف بدر، يوم الإربعاء، إعادة محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العجوزة".

استئناف المطرب سعد الصغير



في جلسة 13 فبراير، تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، أولى جلسات استئناف المطرب سعد الصغير على حكم حبسه بتهمة تعاطي الحشيش، حيث تقدم المحامى طارق جميل سعيد دفاع المطرب الشعبى سعد الصغير، بمذكرة للاستئناف على حكم محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، الصادر ضد المطرب سعد الصغير بالسجن المشدد 3 سنوات.

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