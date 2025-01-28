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حوادث

اليوم، سماع المرافعة في محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة متهمين في قضية “خلية داعش قنا”.

 

محاكمة متهمين فى “خلية داعش قنا”

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، ومن المقرر أن تستمع اليوم لمرافعة النيابة.

وأسندت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضما لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها.

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الانضمام لجماعة إرهابية الحرية الشخصية للمواطنين المستشار وجدى عبد المنعم خلية داعش قنا لجماعة إرهابية

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