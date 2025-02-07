تحقيقات موسعة في وفاة طالب جامعي إثر انفجار داخل مصنع بالشرقية

تجرى النيابة العامة بالشرقية، تحقيقات موسعة، فى واقعة مصرع عامل في انفجار أسطوانة هواء داخل مصنع بنطاق مدينة الصالحية الجديدة.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء مسئولي المصنع وسرعة إحضار ملف التراخيص من جهاز المدينة، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وندب خبراء الادلة الجنائية لمعاينة موقع الانفجار، وتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث.

انفجار أسطوانة هواء يودي بحياة طالب بالصالحية الجديدة

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارا بوقوع انفجار، ووجود متوفى، داخل مصنع بنطاق مدينة الصالحية الجديدة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالانتقال والفحص تبين، انفجار أسطوانة هواء مما تسبب في مصرع “محمد.هـ.ا”21 عاما طالب بكلية التربية جامعة الزقازيق جرى نقل جثمان المتوفى بسيارة الإسعاف إلى المستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

الطب الشرعي.. هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

المتوفي،فيتو

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دورالطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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