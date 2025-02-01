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أخبار مصر

الري: تنفيذ 750 ألف عملية تطهير لغرف الصرف المغطى

هانى سويلم وزير الموارد
هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة حالة منظومة الصرف الزراعي، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والمتمثلة فى خطة وأنشطة صيانة الصرف المكشوف، وموقف أعمال نزع الحشائش، وخطة صيانة الصرف المغطى، وموقف عمليات صيانة الصرف المغطى الجارية.

وقد تم خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال تصل إلى ١٧٨٧٣ كيلومتر، وتجريف ٣.٩٠ مليون متر مكعب، وتمهيد جسور بأطوال تصل إلى ٩٦٤ كيلومتر.

وفيما يخص خطة صيانة شبكات الصرف المغطى والتي تقوم بها هيئة الصرف.. فقد تم خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ عدد ٧٥٠ ألف عملية تطهير لغرف الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز ٢.٩٠ مليون فدان.

كما تم استعراض حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل من كافة اجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من امرار  التصرفات المائية المطلوبة مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف، بالإضافة لمواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الإفتراضى، وذلك ضمن أعمال البرنامج القومى الثالث للصرف، والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان.

جدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٢ مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنويًا -، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف.

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