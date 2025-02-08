رئيس الطائفة الإنجيلية: القوة الحقيقية تكمن في السعي الروحي وليس بالاحتياجات المادية

أكد الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن التجربة على الجبل التي واجهها السيد المسيح تحمل دروسًا عميقة حول الإيمان والاعتماد على كلمة الله في مواجهة التحديات.

كلمة الله

وأوضح رئيس الإنجيلية أن المسيح استخدم كلمة الله في مواجهة التجربة، مما يبرز أهمية التمسك بالكلمة الإلهية باعتبارها الملاذ الوحيد الآمن للإنسان في مواجهة الصعاب.

وأشار الدكتور القس أندرية زكي إلى أنه بدون علاقة قوية مع كلمة الله، يصبح الإنسان في حالة من الضعف وعدم القدرة على المواجهة، مشددًا على أن الجوع لكلمة الله هو الذي يقوّم طريق الإنسان وحياته.

وأضاف أن السيد المسيح علمنا أن الأفضل للإنسان أن يجوع وهو في دائرة مشيئة الله، على أن يشبع وهو خارج إرادته، مؤكدًا أن القوة الحقيقية تكمن في السعي الروحي وليس فقط في الاحتياجات المادية.

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