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رياضة

سالم الدوسري يكشف موقفه من الرحيل عن الهلال السعودي

سالم الدوسري
سالم الدوسري

حسم سالم الدوسري، قائد الهلال السعودي، الجدل المثار بشأن مستقبله مع الفريق في ظل عدم تجديد عقده مع الزعيم.

 

وسجل الدوسري هدفين في فوز فريقه الكاسح على ضيفه برسبوليس الإيراني بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا" ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا النخبة.

ودخل الدوسري الفترة الحرة من عقده، والتي تمنحه حق التوقيع لأي فريق آخر، على أن ينتقل إليه بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأن هناك تقارير تفيد برفضه التجديد.

سالم الدوسري يحسم موقفه مع الهلال

وأكد الدوسري، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه لا يفكر في مغادرة الهلال قائلا "أنا مستمر، ولن أرحل، إنه لشرف لي أن أمثل هذا النادي الكبير والعالمي. وعندما أشعر أني سأقصر في أي لحظة في تقديم العطاء، سأتوقف".

وعن طموحه الشخصي، أضاف الدوسري: "طموح اللاعب يجب أن يكون دائمًا البحث عن الأول في كل شيء. الأمر لا يقتصر على الإمكانات فقط، فطموحي أن أحقق أرقامًا يصعب كسرها في المستقبل".

وأشار الدوسري الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا إلى أنه يسعى لكسر أرقام قياسية في مختلف البطولات، معبرًا عن رغبته في ترك بصمة قوية مع نادي الهلال.

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الأفضل في آسيا دوري أبطال آسيا والعالم سالم الدوسري

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