الجمعة 07 فبراير 2025
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أخبار مصر

دورة تدريبية بأسنان عين شمس عن الأزمة القلبية

دورة تدريبية بأسنان
دورة تدريبية بأسنان عين شمس عن الأزمة القلبية

 نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب الأسنان برئاسة ولاء حامد، دورة دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية بالتعاون مع الهلال الأحمر والتي تعد من الدورات الهامة للسلامة والصحة المهنية؛ وذلك على مدار يومين.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان.

وتناولت الدورة عدة مجالات منها إنعاش القلب والتنفس CPR، وجهاز صدمات القلب الآلي AED، مشاكل التنفس والأزمة القلبية، والسكتة الدماغية، والتشنجات، وإصابات العظام والعضلات والعمود الفقري، والتسمم واللدغات.

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جامعة عين شمس الاسعافات الاولية الأزمة القلبية السكتة الدماغية العمود الفقري انعاش القلب والتنفس جهاز صدمات القلب رئيس جامعة عين شمس

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