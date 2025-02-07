للأطباء فقط، فرص عمل بـ 200 ألف جنيه شهريا في دولة عربية

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الجمعة، عن فتح باب التقديم على فرص عمل لـ 5 أطباء تخصص جلدية وتجميل في إحدى الدول العربية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

ودعا جبران الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط تقديم الأوراق المطلوبة من " c.v "،وشهادات علمية وخبرات وصورة من جواز سفر ساري،وذلك بداية من اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025،ولمدة 10 أيام ،على البريد الالكتروني التالي:

labour@labour.gov.eg

وأوضح وزير العمل أن هذه الفرص الوظيفية الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية،التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة.

شروط التقديم لوظائف وزارة العمل

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ 5 فرص عمل المتاحة هي: السن لا يقل عن 35 عاما للجنسين، واجتياز الاختبارات، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص، واعتماد جميع الشهادات العلمية.

وقالت إن الرواتب تتراوح ما بين 3500 إلى 4000 دولار شهريًا، كما يوفر المركز الطبي السكن وتذكرة سفر سنوية.

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