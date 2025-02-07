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ختام ورش عمل إعداد نواتج التعلم وخرائط المنهج والتوجيه الفني بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الاسكندرية، فيتو
الاسكندرية، فيتو

 اختتمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة،  فعاليات ورش عمل إعداد نواتج التعلم وخرائط المنهج، التي أُقيمت تحت إشراف الدكتور علي حسن، مدير الخطة والمنهج، وبمتابعة اللجنة المشكلة من فضيلة رئيس المنطقة، وبمشاركة جميع معلمي المنطقة. كما اختتمت ورش عمل التوجيه الفني التي نُظمت تحت إشراف سمير عمر، مدير التوجيه الفني.

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هدفت ورش التوجيه الفني إلى تنمية المهارات الفنية والإدارية للموجهين، وتفعيل منظومة المتابعة الإلكترونية، بينما ركزت ورش إعداد نواتج التعلم وخرائط المنهج على تحليل محتوى المناهج الدراسية، وإعداد الخطط التعليمية، واشتقاق الأهداف، واختيار الاستراتيجيات والوسائل المناسبة، إضافةً إلى بناء الاختبارات التحصيلية وتصنيف المحتوى وتحديد نقاط القوة والضعف في الكتاب المدرسي. 

 

كما عززت خرائط المنهج التواصل بين المعلم والطالب، وساعدت في التخطيط والتركيز على الأهداف والمفاهيم الأساسية، وتنمية الإبداع المهني، وتوضيح تسلسل المنهج، ودعم استراتيجيات التعلم وأساليب التقويم الفعالة.

وفي ختام الفعاليات، وجه  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه الورش، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة، والاستعداد الجيد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

 

 كما حث المشاركين على مواصلة العطاء تحقيقًا لرسالة الأزهر الشريف وديننا الحنيف، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالعمل الجاد للنهوض بالمنظومة التعليمية الأزهرية.

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منطقه الإسكندرية الأزهرية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة الدكتور على حسن محافظة الإسكندرية

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