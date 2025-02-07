الجمعة 07 فبراير 2025
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محافظات

استمرار أسواق اليوم الواحد يومي الجمعة والسبت بالدقهلية

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالمنصورة، فيتو

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار عمل سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، استجابة لطلب المواطنين ومن أجل زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، والمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

افتتاح سوق اليوم الواحد في جميع مراكز ومدن المحافظة تدريجيا

 وأوضح محافظ الدقهلية، أنه في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي، يتم افتتاح سوق اليوم الواحد في جميع مراكز ومدن المحافظة تدريجيا على أن تشمل جميع المراكز بحلول شهر رمضان المبارك، وأوضح أن سوق اليوم الواحد يعرض الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 40 جنيها، وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع صور الدعم والرعاية للمواطنين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة، بأسعار مخفضة بالتوسع في إقامة منافذ البيع.

أسعار مخفضة تصل لـ30%

ودعا محافظ الدقهلية، المواطنين للاستفادة من السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، بأسعار مخفضة تصل لـ30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية.

يجري العمل للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بالمراكز 

 ومن جهته، أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، أنه وفقا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يجري العمل للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، مشيرا أن ما تسعى إليه المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين هو توفير السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، كما تهدف الوزارة إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

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