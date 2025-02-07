صراع النجمات في دراما رمضان 2025.. مي عمر تخطف الأنظار بـ«إش إش».. ياسمين عبد العزيز تظهر في «وتقابل حبيب».. وغادة عبد الرازق تعود بـ«شباب امرأة»

أيام قليلة، تفصلنا، عن ماراثون الدراما الرمضانية 2025، الذي من المقرر أن يشهد صراعا كبيرا بين نجمات الفن، المقرر ظهورهن خلال الفترة المقبلة.

في هذا السياق، ستكون هناك منافسة شرسة، وظهور نجمات من العيار الثقيل، وتقديم دراما خاصة في رمضان 2025، التى ترصدها “فيتو”، خلال السطور التالية.

مسلسل “وتقابل حبيب”

والفنانة ياسمين عبد العزيز، هي أولى النجمات، التى تقوم ببطولة مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي تدور أحداثه حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج بغيرها، فتنفصل عنه، وفي نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة.

مسلسل “إش إش”

أما الفنانة الفنانة مي عمر، فتخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل إش إش الذي تلعب خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة، وتتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل.

وترقص إش إش خلال أحداث العمل على أغاني المطرب الشعبي عمرو كمال، بكازينوهات الدرجة الثالثة.

مسلسل “شباب امرأة”

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني القادم بمسلسل شباب امرأة الذي تلعب خلاله شخصية الفنان تحية كاريوكا التي قدمتها في عمل سينمائي يحمل نفس الاسم.

وتواصل التصوير داخل الحي الشعبي القديم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وتجمعها المشاهد بالفنان يوسف عمر الذي يلعب شخصية الفنان الراحل شكري سرحان.

ومسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان احمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

مسلسل “أثينا”

وتقدم الفنانة ريهام حجاج مسلسل “أثينا”، والتى من المقرر أن تظهر بدور صحفية تنغمس في عالم السوشيال ميديا، إذ يناقش العمل تأثير هذه الوسائل الحديثة في حياتنا اليومية.

ويتناول المسلسل النقاش حول التحديات والآثار السلبية التي قد تنجم عن استخدام السوشيال ميديا، وهي قضية حيوية تؤثر في واقعنا المعاصر بشكل مباشر.

مسلسل “حسبة عمري”

وتقوم الفنانة روجينا ببطولة مسلسل "حسبة عمري"، الذي يسلط الضوء على حقوق المرأة بعد الطلاق، من خلال سوسن التي تنفصل عن زوجها بعد 20 عاما، لتطالب بحق الكد والسعاية بالحصول على نصف ممتلكات زوجها، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج مى ممدوح.

مسلسل “كامل العدد 3”



وتتصدر الفنانة دينا الشربيني، مسلسل “كامل العدد 3″، الذى يتناول العمل قضايا اجتماعية خفيفة تتعلق بتربية الأبناء في مرحلة المراهقة، تدور الأحداث حول “أحمد”، طبيب التجميل الذي يلتقي “ليلى”، صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، ويتعرضان لتحديات حياتية تؤثر في علاقتهما العاطفية.

مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”

وتظهر كل من الفنانة رانيا يوسف وهاجر السراج وشيرين، بالحجاب، خلال أحداث مسلسل «نص الشعب اسمه محمد»، مكون من 15 حلقة، من بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبدالعظيم من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

مسلسل “العتاولة”

وتعود الفنانة زينة، مرة أخرى بشخصية «حنة»، في الموسم الثاني من مسلسل «العتاولة»، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، زينة، نسرين أمين، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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