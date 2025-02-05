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ثقافة وفنون

الفنان صالح العويل، تألق في الأدوار الثانوية وعاش معاناة في أيامه الأخيرة

الفنان الراحل صالح
الفنان الراحل صالح العويل، فيتو

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير صالح العويل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 78 عاما.

وصالح العويل هو الوجه المألوف الذي طالما أضفى حضورًا خاصًّا على الشاشة، حتى وإن لم يكن في أدوار البطولة، فقد نجح الراحل بملامحه المميزة أن يسكن في وجدان الجمهور وحتى بعد الرحيل لا تزال بصمته الفنية حاضرة ومستمرة.

أبرز أعمال الفنان الراحل صالح العويل 
 

اشتهر الفنان الراحل صالح العويل بمشاركته في كثير من الأدوار الثانوية في عشرات اﻷفلام.

ولقد بدأ العمل في السينما منذ حقبة الستينات من خلال فيلم (اللص والكلاب)، ثم واصل مسيرته وشارك في عدد من الأفلام منها: اﻷشرار، ومضى قطار العمر، البريء، وضاع العمر يا ولدي، حسن اللول، عصابة حمادة وتوتو.

كما أنه تألق كذلك في الدراما؛ حيث شارك في أكثر من مسلسل منها: الزيني بركات، ونصف ربيع الآخر، وترويض الشرسة، وسعد اليتيم، ومسلسل فارس بلا جواد، وغيرها من الأعمال الناجحة.

الأيام الأخيرة في حياة الفنان صالح العويل 

وكان الفنان صالح العويل قد عانى في أيامه الأخيرة حيث تم نقله لغرفة العناية المركز بأحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية، وكان  يعاني من قصور في الكلى، ومياه على الرئة، كما أن عضلة القلب كانت تعمل بكفاءة 33%.

وكان الفنان الراحل يقوم بغسيل كلى مرة واحدة في الأسبوع، ولقد أثرت حالته الصحية على نطقه للكلام، وعلى تركيزه.

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الزيني بركات الفنان صالح العويل اللص والكلاب عصابة حمادة وتوتو فارس بلا جواد مسلسل فارس بلا جواد
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