السبت 01 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

الصورة الأولى لمحمد محمود في شخصية عم حسبو بمسلسل "شباب امراة"

الفنان محمد محمود
الفنان محمد محمود

بين ديكورات الحي القديم بمدينة الإنتاج الإعلامي يواصل الفنان محمد محمود تصوير أحداث دوره في مسلسل “شباب امرأة” أمام الفنانة غادة عبد الرازق، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية “عم حسبو” التي قدمها الفنان الراحل عبد الوارث عسر في العمل السينمائي الذي يحمل نفس الاسم، وهو أحد ضحايا “شفعات” والذي قضي عليها في آخر العمل.

 


 

“شباب امراة” يشارك فيه كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان احمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، والعمل من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

 

 

مسلسل شباب امرأة

 

وفيلم "شباب امرأة" الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

 

ودارت أحداث فيلم شباب امرأة  حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وتتوالى الأحداث. 

وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى "شادية" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها. 

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