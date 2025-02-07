الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

علي خامنئي: الأمريكيون يعملون على تغيير خريطة العالم على الورق فقط

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن الأمريكيين يعملون على تغيير خريطة العالم على الورق فقط، وهذا لا يمت للواقع بصلة. 

التفاوض مع الولايات المتحدة لا تأثير له في حل المشكلات

وأضاف المرشد الإيراني: “المفاوضات مع هذه الحكومة الأمريكية ليست حكيمة ولا ذكية ولا شريفة.. وإذا اعتدى الأمريكيون على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمنهم دون تردد. قدمنا تنازلات سخية في الاتفاق النووي لكن الأمريكيين لم يلتزموا به وألغاه ترامب.. التفاوض مع الولايات المتحدة لا تأثير له في حل مشكلات بلدنا”.

والأسبوع الماضي، سخر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من مقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الداعى لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وزير الخارجية الإيراني يسخر من مقترح ترامب 

واقترح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إرسال الإسرائيليين إلى جزيرة جرينلاند في سخرية من اقتراح ترامب بـ"تطهير" غزة من الفلسطينيين. 

وقال عباس عراقجي في مقابلة مع "سكاي نيوز" في العاصمة الإيرانية طهران،: "أعتقد أن هذا مشروع -التهجير القسري- حاول تنفيذه الكثير من الناس في الماضي، لكنهم فشلوا جميعًا، فلسطين لا يمكن محوها من المنطقة والفلسطينيون لا يمكن طردهم".

عباس عراقجي يقترح نقل الإسرائيليين إلى جزيرة جرينلاند 

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "اقتراحي هو شيء آخر، فبدلًا من الفلسطينيين، حاول طرد الإسرائيليين واصطحابهم إلى جرينلاند حتى يتمكنوا من قتل عصفورين بحجر واحد. هكذا يحلون المشكلة في جرينلاند وسيكون مكانًا جيدًا للإسرائيليين".

وتابع: هذه أراضي الفلسطينيين، والفلسطينيون من يقررون بشأن أرضهم ومصيرهم". واعترف عراقجي في اللقاء بأن حلفاء إيران في المنطقة ضعفوا قائلًا: "لقد تضررت حماس وحزب الله. ولكن في الوقت نفسه، فإنهم يعيدون بناء أنفسهم، لأنه كما قلت، هذه مدرسة فكرية، هذه فكرة، هذه قضية، هذه فكرة مثالية ستظل موجودة". 

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