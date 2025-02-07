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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد الوكالة الألمانية التعاون المشترك

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
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استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وفدًا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ) بالقاهرة برئاسة الدكتورة رجين كوالمان مديرة الوكالة الألمانية و توبياس جيرلاش، منسق قطاع البيئة والتحضر المستدام والطاقة بالوكالة.

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وجاء اللقاء بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي ودعم السياسات والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمى والمهندسة زيزي كامل مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم المشرف على الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية والسفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والدكتورة سهير مراد المستشارة بالوكالة وممثلين عن الوزارة والوكالة الألمانية.

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال أول لقاء بين الجانبين لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية علي أرض المحافظات.

وأشادت الدكتورة منال عوض بجهود الوكالة  الألمانية والدعم الذي تقدمه في العديد من الملفات علي أرض المحافظات والتعاون السابق مع الوزارة، وبصفة خاصة في ملفات المخلفات الصلبة ومجالات التدريب للكوادر المحلية.

ومن جانبها أعربت الدكتورة رجين كوالمان مديرة الوكالة الألمانية بالقاهرة عن سعادتها بلقاء وزيرة التنمية المحلية، مشيدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تزورها  للمرة الأولي منذ توليها المنصب في مصر منذ شهور قليلة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المقترحة وبصفة خاصة البناء علي التعاون السابق فيما يخص تطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة والتخلص الآمن من المخلفات الاستفادة من التجربة الألمانية في هذا المجال وخاصة إشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى بحث إمكانية التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالوزارة والمحافظات ودعم جهود مركز سقارة للتدريب في إعداد القيادات الشابة بالمحليات والكوادر المحلية بدرجاتها الوظيفة المختلفة وتوفير بعض البرامج والمنح التدريبية للعاملين بالمحليات في ألمانيا.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع جهود الحكومة في مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في وسائل النقل العام بمحافظات القاهرة الكبرى وتطوير هيئة النقل العام والمواقف من خلال رفع كفاءة الأتوبيسات وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية وتنفيذ محطات للأتوبيسات للعمل بالطاقة الكهربائية وإعداد نموذج تجريبي في هذا المجال بين الجانيين.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى جهود الوزارة لتطوير المجازر الحكومية علي أرض المحافظات خلال الفترة الحالية وطرحها للتشغيل من جانب شركات القطاع الخاص، مشيرة إلي رغبة الوزارة في إقامة مشروع كنموذج تجريبي في أحد المجازر الجديدة المطورة لإنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي والطاقة (Bio gas) من المخلفات العضوية وتوفير السماد من المخلفات الزراعية الناتجة من المجازر.

كما شهد الاجتماع استعراض مقترحات التعاون بين الوزارة والوكالة في مجال الحد من البناء العشوائي وتطوير مناطق الإسكان الغير مخطط في بعض المحافظات بما يسهم في وجود مدن ومناطق خضراء وتحسين جودة حياة المواطنين في تلك المناطق بالإضافة إلي التعاون لتعزيز المزايا النسبية لبعض القرى لتنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وتشجيع سياحة التنمية الريفية وزيارة نقاط مسار العائلة المقدسة التي تم تطويرها في المحافظات.

ومن جانبها أبدت مديرة الوكالة الألمانية استعدادها للتعاون مع وزارة التنمية المحلية في مختلف الملفات ومجالات العمل التي تم استعراضها خلال الاجتماع بما يدعم جهود الوزارة والحكومة المصرية في تلك الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري، مشيرة إلي ترحيبها بنقل التكنولوجيا الألمانية التي يمكن الاستفادة منها في بعض المجالات وتبادل ونقل الخبرات الألمانية في العديد من الملفات التي تم مناقشتها وبما يحقق ضمان استدامة المشروعات بالإضافة إلى ترحيب الوكالة بتبادل الزيارات والخبرات.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الوزارة والوكالة الألمانية للبدء في تنفيذ عدد من المقترحات التي تم استعراضها في الاجتماع والبناء على الشراكة والتعاون الناجح بين الجانبين سواء على مستوى الوزارة أو المحافظات المصرية.

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