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أخبار مصر

منال عوض تناقش مع محافظ المنيا مستجدات تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
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استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

بعد شهر على مد فترة التصالح على مخالفات البناء.. منال عوض: البت في 1,750 مليون مخالفة.. والبرلمان يستهدف تلقي 5 ملايين طلب.. وخبير يكشف سبب عزوف المواطنين

منال عوض: البت في 1,750 مليون طلب تصالح بالمحافظات وجار العمل على باقي الطلبات


وفي بداية اللقاء ناقشت الدكتورة منال عوض مع محافظ المنيا الموقف الحالي لمشروعات ومكونات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي أسفر عن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة، وأكدت الدكتورة منال عوض أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا ودعمًا متواصلًا للمشروعات التنموية في صعيد مصر، موجهه بضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاز المشروعات فى أسرع وقت ممكن وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج في دعم التنمية الشاملة على أرض المحافظة، لتكون أكثر جذبا للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.

وشهد اللقاء متابعة وزيرة التنمية المحلية لآخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة المنيا للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوي الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة، وطالبت الدكتورة منال عوض بتسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات المستهدفة بجميع قرى "حياة كريمة" وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية وبدء تشغيلها واستقبال المواطنين بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

 


استعراض إجراءات محافظة المنيا في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

 

كما تناول اللقاء استعراض إجراءات محافظة المنيا في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 في قطاعات رصف الطرق، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة، ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في المحافظة والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لاستفادة المواطنين من تلك المشروعات، وخلال اللقاء حرصت الدكتورة منال عوض على متابعة معدلات أداء المحافظة في تحقيق التصالح في مخالفات البناء  ، واستخدام منظومة المتغيرات المكانية للتيسير على المحافظة في حملاتها لاسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأشار اللواء عماد كدواني الى انه يتابع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة تكثيف  المتابعة الميدانية المستمرة للتصدي لأي تعديات علي الاراضي الزراعية وايقاف أعمال البناء المخالف، مشيرا الي جولاته المتواصلة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والبناء علي ما تحقق من انجازات علي ارض المحافظة خلال الفترة الماضية.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ المنيا الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في التوسع في إقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة.

كما أوضح محافظ المنيا أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال تنمية مواردها الذاتية وموارد الوحدات المحلية، مؤكدًا على استمرار أعمال الصيانة والمتابعة لكافة المشروعات المقامة للحفاظ عليها للأجيال القادمة ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا.

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